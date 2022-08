Pot proti evropski jeseni usmerjal tudi Zlatko Zahović

V nadaljevanju preberite:

Kljub krizi, ki je pretresala nogometaše Maribora skozi poletje in menjavi trenerja, je bil prvi cilj, preboj do »play-offa«, izpolnjen. Drugi je blizu, a hkrati tudi zelo, zelo daleč. Toda Mariborčani so pod taktirko novega trenerja Damirja Krznarja v prvem dvoboju zadnjega kvalifikacijskega kroga za preboj v konferenčno ligo v Ljudskem vrtu tudi močno oslabljeni ohranili »živo glavo« in breme pritiska prenesli na tekmečev hrbet. Po treh skupinskih tekmovanjih v ligi prvakov in evropski ligi bodo Mariborčani lovili že sedmo evropsko jesen v obdobju samostojne Slovenije.