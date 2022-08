Prav bi bilo, da ima Ljubljana klub v Uefini ligi prvakov

V nadaljevanju preberite:

Posebej smo se pogovarjali z Adamom Deliusom, ki je pozimi prevzel vodenje NK Olimpija, zdaj prvega na lestvici domače nogometne lige. Zakaj se je sploh odločil za prihod iz Münchna, čemu ne vlaga denarja v bogati nemški nogomet? Kako si predstavlja Olimpijin proračun? Zakaj je trener zmajev Alberto Riera podoben Pepu Guardioli in kaj ga navdušuje v Ljubljani in Sloveniji? Odgovori na ta in druga vprašanja v spodnjem tekstu.