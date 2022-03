Pred zadnjim tangom se bo Modrić zavrtel s Slovenci

V nadaljevanju preberite:

Šele potem ko je novembra Hrvaško s kapetanskim trakom na roki popeljal na novo veliko tekmovanje, je Luka Modrić v deževnem Splitu z nasmeškom na obrazu dejal, da namerava vztrajati (vsaj) še do svetovnega prvenstva v Katarju. S srebrno reprezentanco je navduševal na ruskem mundialu pred slabimi štirimi leti, pred njegovim »zadnjim plesom« v dresu z državnim grbom pa ga v soboto (15.00) najverjetneje čaka še zadnji spopad s Slovenijo. Z Modrićem na igrišču so Hrvati odigrali le eno tekmo z našo reprezentanco in jo marca 2021 v kvalifikacijah za letošnje SP v Stožicah izgubili (0:1).