Predhodnik Aleksandra Čeferina na čelu Uefe se vrača

Septembra 2016 je prepričljivo zmagal Čeferin

14. septembra 2016 se je zavihtel na vrh Uefe s prepričljivo zmago Aleksander Čeferin. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Nekdanji predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Michel Platini se vrača v nogometno družino. Francoz je potrdil, da bo konec leta vstopil v izvršni odbor Sindikata profesionalnih igralcev nogometa (FIFPro) kot predstavnik Francije.»Vselej sem govoril, da se bom vrnil tja, kjer bom lahko koristen. Vselej sem tudi govoril, da nogomet pripada nogometašem in navijačem. Vračam se k mojim ljudem, igralcem, in sicer zato, da bo njihov glas slišan še močneje in bomo gradili prihodnost nogometa skupaj z nogometaši.«Platini je zaznamoval igro v majicahin francoske reprezentance, med letoma 2007 in 2015 pa je, dokler ga niso suspendirali zaradi prejemka dveh milijonov švicarskih frankov, ne da bi pred tem sklenil pogodbo s Svetovno nogometno zvezo (Fifo), ki jo je tedaj vodil. Prepovedali so mu opravljanje vseh funkcij v nogometu za obdobje štirih let. Uefo je nato začasno vodil, septembra 2016 pa je na razpisanih volitvah za novega predsednika prepričljivo zmagal kandidat NZS Aleksander Čeferin Čeprav je Platini vseskozi vztrajal, da sta bila z Blatterjem ustno dogovorjena za plačilo opravljenega dela v sozvočju s švicarskim pravom, je bil kaznovan, primer pa v določenih točkah še vedno. Vrnitev Francoza v FIFPro ni naključje, saj sindikat vodi njegov podpornik