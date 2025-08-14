Predsednik je zagrozil: Ob slovesu peš v Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Naslov slovenskega nogometnega prvaka je Olimpiji na stežaj odpiral vrata do evropske jeseni, toda po mesecu dni bi bila to lahko le pobožna želja. Zeleno-beli nocoj ob 21. uri igrajo tekmo leta ali eno od najpomembnejših v še mladi sezoni. Izhodišče 0:0 ni slabo, a tudi dobro ne, v gosteh pri albanskemu prvaku Egnatii bo za napredovanje v zadnje kvalifikacijsko kolo za tretjo zaporedno uvrstitev v konferenčno ligo treba­ imeti pogum, znanje in srečo. In tudi posrečene poteze trenerja Erwina van de Looija, naslednika Jorgeja Simãa.

Številčna klubska nogometna odprava z dopustniško razpoloženim predsednikom kluba Adamom Deliusom ni skrivala optimizma. »Če ne bomo napredovali, bo kazen takšna, da se bodo odpravili peš v Slovenijo,« je poslovnež pokazal, da je v dobri formi. Tudi njegov izvršni operativec, direktor kluba Igor Barišić, je kazal podobo sproščenega moža, ki mu po morebitnem spodrsljaju ne bo treba posegati v klubsko organizacijsko shemo. »Ne bo konec sveta,« je bil jasen o tem, kaj čaka zeleno-bele v primeru slovesa.

Olimpijo čaka pekel, morda še hujši, kot je pričakovati. Temperatura ozračja se je približala 40 stopinjam Celzija, termometer je kazal 39 stopinj Celzija. Težko, negotovo in nadvse intrigantno tekmo pričakuje tudi van de Looi. Olimpiji ni nujno treba loviti gola, tekmo lahko zapelje do enajstmetrovk.