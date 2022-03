Predsednik, ki je zrušil Barcelono, ji je tudi zagotovil prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Navijači Barcelone so ob njegovem mojstrskem preigravanju minuli konec tedna vstali s sedežev in slavili, kot bi njihovi ljubljenci ravnokar dosegli gol. Pedri je nogometaš, zaradi katerega bodo vstopnice za tekme na Camp Nouu spet kot vroče žemljice, trener Xavi Hernandez ga je po zmagi nad Athleticom iz Bilbaa (4:0) izpostavil kot celo največjega svetovnega talenta in ga primerjal s svojim dolgoletnim pribočnikom Andresom Iniesto. Komaj 19-letni virtuoz s Kanarskih otokov uživa v igranju nogometa, celo toliko, da je preslišal vse nasvete in poleti po nastopu na evropskem prvenstvu z mlado špansko reprezentanco odpotoval še na olimpijske igre v Tokiu. Pričakovano je »pregorel« in v prvi polovici sezone odigral le peščico tekem, zdaj je ta najstnik že eno glavnih orožij Barçe v lovu za najvišjimi mesti v španskem prvenstvu in v evropski ligi.