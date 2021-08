Predsedniško odlikovanje iz rok Čeferina na prsi danskih herojev

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v izjavi za javnost sporočila, da bo predsednik Aleksander Čeferin odlikoval člane danske reprezentance, ki so na zelenici med tekmo eura 2020 priskočili na pomoč vezistu Christianu Eriksenu. Devetindvajsetletni danski zvezdnik je doživel srčni zastoj v prvem polčasu prve tekme skupinskega dela eura proti Finski. Člani zdravniške ekipe so s hitrim posredovanjem Eriksenu rešili življenje, zaradi česar se jim bo zdaj poklonil tudi predsednik Uefe.



Odlikovanje bodo prejeli tudi zdravnik reprezentance, fizioterapevt ter kapetan Danske Simon Kjaer, ki je začel oživljanje.



»Letošnja podelitev nagrade presega meje nogometa,« je v Uefini izjavi za javnost dejal Čeferin. »Služi kot pomemben in večen opomnik o tem, kako dragoceno je življenje. Obenem vse v našem življenju postavlja v najbolj jasno perspektivo,« je še ob tem dejal slovenski funkcionar.

Nadaljevanje kariere, vsaj v Italiji, pod vprašajem

Eriksenu so kasneje v bolnišnici v Københavnu kirurško vstavili defibrilator, če bi se težav s srcem ponavljale. Zaradi tega pa je njegova nadaljnja kariera vsaj v Italiji, kjer je član Inter Milana, ogrožena. Na Apeninskem polotoku bi lahko nogomet igral zgolj, če mu napravo odstranijo.



Na Nizozemskem pri Ajaxu s tovrstno napravo na srcu igra reprezentant Daley Blind, zaradi česar so se pojavile govorice o Eriksenovem prestopu k amsterdamskemu velikanu, za katerega je nekoč že igral.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: