Preiskovalci znova nad italijanske klube

Italijanska policija je vstopila v pisarne vodstev nogometnih klubov serie A Rome, Lazia in Salernitane in začela preiskavo plačil za prestope v zadnjem obdobju, o sredinem dogajanju poročata italijanska in francoska tiskovna agencija Ansa in AFP. V Salernitani igra slovenski reprezentant Domen Črnigoj.

Pri Romi so organi pregona pod lupo vzeli obdobje med letoma 2017 in 2021, ko so bile delnice kluba iz italijanske prestolnice še na borzi v Milanu. Roma je izjavila polno sodelovanje z oblastmi in željo po čimprejšnji razjasnitvi okoliščin. Potrdila je, da so v preiskavi nekateri prejšnji in sedanji direktor ter tudi nekdanji predsednik James Pallotta in njegov naslednik Dan Friedkin.

Pri rimskem Lazio in Salernitani preiskujejo medsebojne dogovore iz časa, ko je bil lastnik obeh klubov hkrati Claudio Lotito. Lazio naj bi izdajal račune na neobstoječe posle in naj bi zato prirejal bilance. Tudi drugi klub iz Rima je sporočil, da so vse bilance in drugi dokumenti vedno na voljo preiskovalcem ter da si želijo čimprejšnjih rezultatov.

Lotito je moral dati na trg delnice Salernitane junija 2021, ko je ekipa napredovala v najvišjo italijansko ligo, saj po pravilih nihče ne more imeti v lasti dveh ali več italijanskih ekip na isti ravni tekmovanja.

Ker ponudba Danila Iervolina ni bila sprejeta, je Italijanska nogometna zveza (FIGC) postavila rok za prodajo novemu lastniku do konca leta, sicer bo Salernitana izpadla v nižjo raven tekmovanja. Klub je v izjavi za javnost sicer dejal, da dogajanje okrog prodaje ni predmet preiskave, ampak posli iz preteklosti.

Finančne manipulacije vodilnih v italijanskih klubih so sicer pogosto tarče italijanskih davčnih in pravosodnih organov, policije in FIGC. Slednja je Juventusu konec januarja zaradi nepravilnosti pri poslovanju odvzela kar 15 točk. Tožilec zveze Giuseppe Chine je sicer zahteval odbitek devetih točk, na koncu pa je torinski klub dobil še izdatnejšo kazen.

Juventus je kazen dobil zaradi umetno napihnjenih prestopov, s katerimi je skušal v okviru pravil držati poslovanje kluba. Prav tako naj bi klub kljub drugačnemu dogovoru na skrivaj plačeval igralce v zgodnjem obdobju koronske krize.

FIGC je sicer izrekel tudi dolge prepovedi delovanja v nogometu nekdanjemu vodstvu Juventusa na čelu z nekdanjim predsednikom Andreo Agneillijem, Fabiom Paraticijem, Federicom Cherubinijem in drugimi nekdanjimi člani direktorskega odbora. Znova so odprli primer, v katerem je bil Juventus sprva oproščen. Odločitev temelji na novih dokazih iz ločenega kriminalistične preiskave o finančnem poslovanju stare dame.

Vodstvo Juventusa se je na zadnjo kazen pritožilo na Italijanski olimpijski komite, obravnava je predvidena 19. aprila.