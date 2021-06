Allegrija preiskuje urad za preprečevanje pranja denarja

Je zloglasna italijanska mafijska združba Ndrangheta v past ujela tudi Massimiliana Allegrija? Povratnik na trenerski stolček Juventusa se je znašel v preiskavi zaradi pranja denarja, je razkril časnik La Verita.



Preiskava urada za preprečevanje pranja denarja pri Bankitalia je razkrila, da je Allegri v dveh tujih igralnicah zapravil več kot 350.000 evrov. Transakcije na kreditni kartici so bile označene kot sumljive, a v skladu z življenjskim standardom javne osebe, kot je Allegri, so med drugim pojasnili porabo denarja.



Še bolj pa 53-letnega nogometnega trenerja bremenijo plačila (skupno naj bi bilo za preko 8 milijonov € plačilnih nalogov) na njegov račun iz tujine (veliko jih je bilo po naročilu slovenskega podjetja Hit d.d. Nova Gorica) in nakazil preko malteškega podjetja, ki je prav tako v preiskavi zaradi goljufije, utaje davkov in povezav s kalabrijsko mafijsko združbo Ndrangheta.

