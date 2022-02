Premagoval Olimpijo in Maribor, a ni drugih

V nadaljevanju preberite:

Kidričani bodo boj za obstanek v prvoligaški nogometni druščini začeli z enakim številom točk kot mesto pred njimi Sežanci in za njimi Radomljani, vsi so pri 19. V trojčku ogroženih pa imajo Štajerci z naskokom največ prvoligaških izkušenj. O tem, ali sta bila izkupiček in podoba na igrišču skladna s potenciali in zmožnostmi, imajo vsake oči svojega malarja. Trenerjeve so pomenljive in niso le sad pretirane samozavesti. Aluminij je kar 13 točk od 19 osvojil proti tekmecem iz zgornje polovice lestvice – Koprčanom in zeleno-belim iz Olimpije po štiri, Mariborčanom tri, Šiškarjem in Sobočanom po eno.