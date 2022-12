Preminil George Cohen

George Cohen, desni bočni branilec angleške ekipe, ki je zmagala na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1966, je umrl v starosti 83 let, je sporočil njegov nekdanji klub Fulham. Cohenova smrt pomeni, da sta od angleške enajsterice, ki je bila del zmagovite angleške zasedbe v finalu svetovnega prvenstva, živi le še legendi Bobby Charlton in Geoff Hurst. Cohen, ki je za reprezentanco zbral 37 nastopov, je bil v celoti del zmagovite ekipe na domačih tleh, ki je doživela vrhunec z zmago nad takratno Zahodno Nemčijo v podaljšku finala s 4:2. Ta zmaga v finalu, v katerem je Cohen odigral vseh 120 minut, je Angliji prinesla prvi in doslej edini naslov svetovnega prvaka v nogometu.

»Vsi v nogometnem klubu Fulham smo globoko užaloščeni, ko smo izvedeli, da je umrl eden naših najboljših igralcev, gospod George Cohen,« je zapisano v izjavi na spletni strani londonskega kluba. Sprva je delal kot član osebja na igriščih, kmalu pa je pometanje tribun in čiščenje čevljev zamenjal za veliki oder, marca 1957 pa je kot 17-letnik debitiral proti Liverpoolu, so zapisali pri Fulhamu. Blagoslovljen z neverjetno hitrostjo je postal eden prvih napadalnih bočnih branilcev, ki je dal ton današnjemu nogometu, so še dodali. Legendarni krilni igralec George Best ga je opisal kot najboljšega bočnega branilca, proti kateremu sem kdaj igral.

Cohen je celotno kariero preživel pri Fulhamu in med letoma 1956 in 1969 odigral 459 tekem za Cottagers, preden je poškodba kolena prekinila njegovo kariero pri 29 letih. Po tekmovalni upokojitvi je nekaj časa treniral mladinsko ekipo Fulhama in angleško ekipo do 23 let. Nato se je odločil za spremembo kariere in je postal uspešen na nepremičninskem in gradbenem trgu. A se je vrnil v klub, kjer je pomagal v klubskih gostinskih obratih. Cohenov prispevek k Fulhamu so priznali, ko so mu oktobra 2016 v Craven Cottageu postavili kip.