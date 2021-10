Guzina z glavo potopil Kraševce, sledi ljubljanski derbi

Radomlje so v prvi tekmi 15. kola v Prvi ligi Telemach z 1:0 presenetile Tabor Sežano, zmagoviti gol je v 90. minuti dosegel Gedeon Guzina. Ob 17. uri se bo začel mestni derbi med Olimpijo in Bravom.

Do tega kroga zadnjeuvrščeni Radomljani so v Sežani prišli do tretje zmage in se vsaj začasno povzpeli na predzadnje mesto. Kraševci pa so ostali na sedmem mestu, a so vpisali še tretji zaporedni poraz in šesto tekmo brez zmage.

Odločitev je padla ob koncu, po podaji Oliverja Kregarja iz kota je namreč za vodstvo in zmago gostov z glavo zadel Guzina.

Prva liga Telemach, 15. krog:

Sobota:

CB24 Tabor Sežana : Kalcer Radomlje 0:1

17.00 Olimpija - Bravo

Nedelja:

15.00 Domžale - Aluminij

17.00 Celje - Mura

Ponedeljek:

20.15 Maribor - Koper