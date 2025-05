Kar 46,2 milijona evrov v münchenski žep

München je navajen na velike nogometne predstave, ko se čas v tem mestu s poldrugim milijonom prebivalcev ustavi in in tako zaživi v prav posebnem ritmu. In tako je danes že od jutranjih ur, ko je v pripravljenosti po mestu kar 2000 policistov. Münchenskim so prišli v pomoč še kolegi iz drugih delov Bavarske. Glede na dogajanje po svetu, med drugim vojno v Ukrajini ter konflikt na bližnjem vzhodu moramo biti posebej pozorni,« so pri münchenskem dnevniku TZ objavili uraden zapis iz policije.

Privrženci obeh moštev, a ob njih tudi številni drugi častilci nogometnega spektakla so se začeli v velikem številu zbirati dan pred tekmo, danes ob 11. uri pa se odpirajo tri uradne navijaške cone: Champions Festival na kultnem Olimpijskem štadionu, kjer pričakujejo prek 25.000 obiskovalcev, cona navijačev PSG na Kraljevem trgu (Köngsplatz; zmogljivost 18.000) ter prostor Interjevih privržencev na Odeonovoem trgu (16.500).

Seveda pa bo živahno vsepovsod po mestu, znameniti münchenski vrtovi so v sončnem dnevu kot nalašč za druženje in rajanje navijačev. V münchenskem referatu za gospodarstvo so tako napovedali izjemen prihodek v višini 46,2 milijona €, ki ga mestu v teh dneh prinaša finale lige prvakov. Med drugim pa je posebno pozornost večer pred današnjim spektaklom pritegnil turnir legend, ob katerem so navzoči uživali v mojstrovinah nekdanjih asov iz aren lige prvakov: Lotharja Matthäusa, Figa, Cafuja, Francka Riberyja, Clarenca Seedorfa in številnih drugih.