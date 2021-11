Prijatelj Tima Matavža: Prihaja Ciro!

Katrin Kerhofs je ena od najprepoznavnejših belgijskih blogerk, vplivnica, je mati in je soproga nogometaša. Njen srčni izbranec je belgijski reprezentant Dries Mertens, 34-letni zvezdnik trenutno vodilnega moštva italijanskega prvenstva Napolija in s 105 goli najboljši klubski strelec v zgodovini serie A ter s 139 goli nasploh.

Mertens je bil nekoč tudi soigralec bivšega slovenskega reprezentanta Tima Matavža pri PSV iz Eindhovna. Kerhofsova je v pogovoru za flamski časopis HLN govorila o življenju v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Rdeča nit je bil Dries, s katerim sta že 17 let v zvezi. Pred dnevi je na socialnih omrežjih objavil, da bosta postala starša. »Dobrodošel otrok Ciro,« je zapisal na Instagramu.

»Prvič sva se srečala pri enajstih letih. Bil je sošolec mojega soseda. Nato sva za nekaj let izgubila. Ob naslednjem srečanju me je povabil na kebab. Takoj sem se zaljubila. Že takrat je bil nogometaš in dejala sem mu, če me želi še videvati, potem se morava zaročiti. Od takrat je minilo že 17 let in tukaj sva skozi padce in vzpone. On je najslajša oseba, ki jo poznam,« je razkrila gospa Mertensova in se dotaknila paradiža, v katerem neizmerno uživa.

Namesto v Rusijo na jug škornja

»Ne vem, ali se bova vrnila v Belgijo. Nisva še sprejela odločitve. V Neaplju imava čudovito življenje, tu je fantastičen paradiž, ki ga je težko zapustiti. Nisem samo njegova soproga, imam svojo kariero in pogosto trpim, ker ženske nismo obravnavane tako, kot bi morale biti,« je priznala Kat, da ji življenje na jugu Italije resnično prija. A ima tudi slabe strani. »Pogrešam zasebnost, zato komaj čakam, da se Dries upokoji. V zasebnem življenju pa je čudovit partner.«

Dries je v Neapelj prišel leta 2013, a je imel tudi ponudbo iz Rusije. »Bila je ugodnejša, a smo na koncu izbrali Italijo,« je po malem razkrila, da je bila morda največji krivec za selitev na jug škornja.

Skorajšnja mati je razkrila še neuresničeno željo. »Upala sem, da bo punčka, da bo Dries lahko doživel to, kar je doživela moja mati, ko sem se rodila. Potem smo ugotovili, da bo fantek nova velika ljubezen v mojem življenju. Zame je rojstvo otroka nekaj najlepšega. Če se bo zgodilo med tekmo, Driesa ne bo zraven. Nogomet je krut iz tega zornega kota,« je razkrila nekaj sladkosti in grenkobe življenja z znanim nogometašem.

Mertens ima z Napolijem pogodbo do poletja leta 2022. Poleti je sprejel 50 odstotno znižanje plače, ker si je želel ostati čim dlje v Neaplju. Njegova plača znaša dva milijona evrov, toda ob podpisu pogodbe je prejel še 2,5 milijona € bonusa.