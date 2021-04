Primož Gliha: Derbi med Bayernom in PSG prava učna ura nogometa

V nadaljevanju preberite:

Prve tekme četrtfinala lige prvakov? Brez izjeme lahko pričakujemo naslednji teden štiri zanimive povratne tekme. Bayern in PSG? Rezultat bi bil lahko tudi obraten, tako dober je bil Bayern v skoku in tako uspešno je prihajal v kazenski prostor z diagonalnimi podajami. Na nek način lahko rečemo, da je naredil razliko – vratar. Parižani so se osredotočili na igro hitrih nasprotnih napadov, kar je logično. Obe ekipi sta stavili na svoje najmočnejše orožje. V prihodnje bi bilo lahko še bolje. Zakaj? Kot sem ujel, Uefa razmišlja o ukinitvi pravila golov v gosteh v izločilnih tekmah. Zdaj lahko denimo moštvo brani prednost izida 2:2 s prve tekme in mu na povratni tekmi ustreza tudi izid 0:0 prav zaradi pravila o gostujočih golih. Preverite celovito analizo lige prvakov nekdanjega selektorja reprezentance U-21 Primoža Glihe.