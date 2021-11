Primož Gliha odstavil selektorja Grčije

Grška nogometna reprezentanca je ostala brez selektorja, potem ko tamkajšnja nogometna zveza ni podaljšala sodelovanja z nizozemskim strokovnjakom Johnom van't Schipom oziroma je slednji odšel sam, potem ko ni dobil zaupanja grške zveze. Mandat mu bi tako ali tako potekel konec tega meseca, Grki pa niso želeli podaljšati pogodbe s selektorjem, ki jih je neuspešno vodil v boju za Katar 2022.

Grčija je zasedla tretje mesto v skupini B, v kateri sta se zvrstili na vrhu Španija in Švedska, kot poročajo grški novinarji, pa je bil usoden za 57-letnega Nizozemca neodločen rezultat v zadnjem kolu, ko je Grke v Atenah presenetilo Kosovo pod vodstvom slovenskega strokovnjaka Primoža Glihe (1:1).

Kosovo blizu zgodovinske zmage

Na omenjeni tekmi so Grki vodili po prvem polčasu, Kosovo se je z golom vrnilo v drugem, ob tem so Glihovi izbranci tik pred koncem zapravili še dve imenitni priložnosti za zgodovinsko zmago (Muriči, Žegrova). Van't Schip je bil selektor Grčije dve leti in pol, v tem času je ustvaril bilanco 11-9-6 in preporodil igro reprezentance, ki je opozorila nase tudi v obeh tekmah s Slovenijo v zadnji Uefini ligi narodov.