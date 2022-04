Prišel je z žametnim avtom in postal legenda

Zagrebški Dinamo je bil na začetku naravnost zaklet za slovenske nogometaše. V hrvaški prestolnici se niso najbolje znašli, odigrali so zgolj epizodne vloge in se hitro podali novim izzivom naproti. Srečko Katanec je bil žrtev eksperimentov razvpitega trenerja Ćira Blaževića, Stane Komočar in Primož Gliha se prav tako nista znašla na stadionu Maksimir, šele z Gregorjem Židanom, Boštjanom Cesarjem in Zoranom Pavlovićem sta se popravila vtis in statistika Slovencev v modrem moštvu. Toda poglavje zase je aktualni reprezentant Petar Stojanović, ki je v šestih sezonah z Zagrebčani dosegel zgodovinske uspehe na evropski sceni ter dozorel kot igralec in oseba.