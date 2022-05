Proti Mariborčanom, kot vselej, skrajno nabrušeno

V nadaljevanju preberite:

Vijolični so se veselili darila Radomljanov, toda pot do 16. šampionske zvezdice pelje skozi Mursko Soboto in vročo Fazanerijo. Tam jih v nedeljo čaka v zadnjih petih tekmah nerešljiva uganka, Mura. In tudi tretji član iz Murine nogometne družine Cipot, po očetu Fabijanu in dve leti starejšemu bratu Kaiu še 19-letni Tio Cipot. Sobočanom so glavni cilj, uvrstitev Evropo, s pokalno lovoriko pomagali uresničiti Koprčani, ki pa v zadnjem dejanju ligaške sezone nujno potrebuje njihovo pomoč Sobočanov. Tio Cipot jim zagotavlja, da bodo proti Mariborčanom dali vse od sebe.