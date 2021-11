Prva okrepitev za Xavija udarila kot strela z jasnega: vrača se Alves

Po tem, ko je katalonski Sport v četrtek udaril z novico, da bi se lahko v Barcelono v zimskem prestopnem roku vrnil legendarni brazilski bočni branilec Daniel Alves, je madridski AS v petek že dokončno potrdil: Alves se res vrača, za ekipo, ki jo je pred dnevi prevzel njegov nekdanji soigralec Xavi Hernandez, pa naj bi igral praktično zastonj.

Alves se je od katalonskega ponosa poslovil pred okoli šestimi leti, a tudi v dresih drugih klubov (Juventus, PSG) nadaljeval z zbiranjem trofej ter postal nogometaš z največ lovorikami v svetu nogometa, samo v taboru kluba s štadiona Camp Nou jih je zbral 23.

Talent tudi za ustvarjanje dobrega vzdušja

Maja bo sicer dopolnil že 39 let, nazadnje je v domovini nosil dres Sao Paula. Za Barco je med letoma 2008 in 2016 odigral 247 tekem in dosegel 14 golov. Velja za enega ključnih členov ekip, ki sta pod taktirkama Josepa Guardiole in Luisa Enriqueja v enem letu osvojili vse možne lovorike, tako imenovana šesterčka.

Kot je zapisal AS, je imelo vodstvo kluba na čelu s predsednikom Joanom Laporto že sklenjen dogovor z Brazilcem, čakali so le na zeleno luč novega trenerja, ki je v ponedeljek uradno prevzel posle po slovesu Nizozemca Ronalda Koemana.

Prihaja v izvrstni formi, je zapisal AS, saj želi zaigrati na svetovnem prvenstvu v Katarju prihodnje leto. »Sprejel je, da bo v klub prišel praktično zastonj, zavedajoč se finančnih težav kluba in tudi omejitev finančnega fair playa,« so zapisali.

»Ima prirojen talent za ustvarjanje dobrega vzdušja in učvrstitev ekipnega duha,« dodaja AS, igralske kvalitete enega najboljših bočnih branilcev vseh časov seveda prav tako niso sporne. Alves bi se sicer ekipi lahko priključil že prej, glede na to, da je prost igralec, a je za Sao Paulo igral v mesecu septembru in mora zato počakati na odprtje januarskega prestopnega roka.

Barcelona vse od njegovega slovesa ni našla konkretne zamenjave, na desnem boku obrambe je dolgo »operiral« celo srednji vezist Sergi Roberto, tudi nizozemski Američan Sergino Dest pa se še zdaleč ni uveljavil po lanskem prestopu iz Ajaxa.