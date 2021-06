Prvaki odšli z dvignjeno glavo: Nihče ne more reči, da je boljši od Portugalske

Kljub velikemu razočaranju, Portugalska je imela po zgodovinski zmagi na euru 2016 in kasnejši osvojitvi lige narodov tudi letos velike načrte, po porazu z Belgijo v Sevilli ni manjkalo ponosa, ko so se selektor Fernando Santos in njegovi varovanci ozrli nazaj na zadnjih pet skupnih let. Obračun v vroči Andaluziji je z izjemnim zadetkom v prvem polčasu odločil Thorgan Hazard, ki je Cristianu Ronaldu in soigralcem podaljšal počitnice. Ronaldo je neuspešno lovil zadetek, s katerim bi podrl rekord legendarnega Iranca Alija Daeija in postal najboljši strelec v zgodovini mednarodnih reprezentančnih tekem. Trenutno je s petimi goli prvi strelec turnirja, a ni še jasno, če je bil to njegov zadnji nastop na evropskih prvenstvih, saj bi se lahko poslovil po SP 2022 v Katarju.



Po poročanju portugalskega dnevnika Record si je zvezdnik Juventusa po zadnjem sodnikovem žvižgu hitro snel kapetanski trak in po nekaj pozdravih s tekmeci oziroma soigralci kot prvi prišel v slačilnico. Tam je bilo po besedah selektorja Santosa na obrazih nekaterih nogometašev videti tudi nekaj solz.



»Razočarani smo in žalostni. Nekateri igralci mi jokajo v slačilnici,« je v prvi izjavi po tekmi za TVI24 povedal Santos. »Dali so vse od sebe. Belgija je šestkrat streljala, enkrat je zadela. Mi smo streljali 29-krat in dvakrat zatresli vratnico. A poraz je poraz. Resnično ne morem povedati veliko ... Bili smo prepričani, da lahko pridemo do finala in zmagamo. Bili smo tudi utrujeni, a to zdaj ni pomembno.«



Na novinarski konferenci je dodal: »Če pogledamo statistiko, je Ronaldo dosegel pet golov. Danes smo poleg tega uspeli sprožiti 26 strelov. Boril se je in bil pravi kapetan, dal je vse od sebe. Zdaj moramo dvigniti glave, saj smo odigrali izvrstno tekmo. Več kot ena žoga ni želela v gol. Portugalska si je zaslužila zmagati in zato smo žalostni. Nobena ekipa ne more reči, da je boljša od Portugalske. Veliko ekip je na enaki ravni.«

Kaj je z Edenom Hazardom in Kevinom De Bruynom?

Slavje Belgije, ki jo v Münchnu na tekmi četrtfinala čaka spopad z Italijo, ni bilo popolno, saj je moral selektor Roberto Martinez zaradi poškodb zamenjati prva zvezdnika reprezentance Kevina De Bruyna in Edena Hazarda. De Bruyne je po štartu s hrbta Joaa Palhinhe zahteval menjavo in rahlo šepajoč zapustil zelenico, potem ko je zaradi težje poškodbe obraza, ki jo je staknil v finalu lige prvakov, tudi kasneje začel turnir. Sodeč po TV-posnetkih gre tokrat za poškodbo levega gležnja. Tik pred koncem tekme je Martineza pretresla še očitna poškodba zadnje stegenske mišice Edena Hazarda.



»Zdaj si bomo vzeli 48 ur in ocenili situacijo z igralcema. Zdaj se vračamo v Belgijo in jutri bosta prestala dodatne preglede. Prezgodaj je še reči, kako sta. Pri Kevinu gre za gleženj, v drugem polčasu se ni mogel zares obračati. Pri Edenu pa je mišica in morali bomo počakati na diagnozo,« je povedal Martinez, potem ko je tudi Hazard euro 2020 po novi težavni sezoni v vrstah madridskega Reala začel kot rezervist.



»V prvem polčasu smo igrali visoko in pritiskali na Portugalsko, a ko pogledamo drugi polčas, smo imeli srečo, da smo zmagali,« je priznal branilec belgijske reprezentance Thomas Vermaelen. Portugalci so sicer zapretili že v šesti minuti, ko je po podaji Renata Sanchesa z ugodnega položaja zgrešil Diogo Jota, Ronaldo pa je vratarja Thibauta Courtoisa preizkusil s prostim strelom. Thorgan Hazard je nato na napačni nogi ujel Ruija Patricia in že v zaključku prvega polčasa dosegel edini gol na tekmi.



»Na takšnih tekmah moraš zgrabiti svoje priložnosti z obema rokama in ... Voila! Vratar je pričakoval, da bom izbral drugi kot, zato je šla žoga notri,« je bil vzhičen član Borussie Mönchengladbach. Portugalci so pritiskali do konca, v igro sta vstopila tudi Bruno Fernandes in Joao Felix, Jota pa je po podaji Ronalda zapravil novo veliko priložnost. Tekma se je sicer zares razživela šele v zadnjih 15 minutah, ko je Courtois ustavil strel z glavo Rubena Diasa, z lepim strelom z roba kazenskega prostora pa je vratnico zadel Raphaël Guerreiro. Blizu je bil v enem zadnjih napadov na tekmi tudi Felix.



»Na zadnjih treh tekmah nisem imel veliko dela, a vedel sem, da temu proti Portugalcem ne bo tako. Ponosen sem na soigralce, dobro so se branili. Tudi proti Italiji bo težko, a danes smo pokazali, da smo pripravljeni,« je pred julijskim obiskom Münchna dejal vratar madridskega Reala Thibaut Courtois.

