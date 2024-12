Prvaki si rešujejo kožo v vročem Bergamu, kjer Jojo ne bo njihov navijač

V nadaljevanju preberite:

Še zadnjič letos bo danes in jutri na 18 evropskih štadionih zadonela himna Uefine lige prvakov. Večina favoritov tudi v prenovljenem formatu elitnega nogometnega tekmovanja mirno pluje proti izločilnim bojem, tri kola pred koncem (januarja bosta še dve) pa se bo razvnel boj za neposredno uvrstitev v osmino finala in še bolj za zadnje vstopnice, ki še peljejo v t. i. play-off. Med velikani, ki trepetajo, sta se presenetljivo znašla Real Madrid in PSG.

Kateri so vrhunci današnjega večera? Kaj sta pred tekmo v Bergamu povedala trenerja Gian Piero Gasperini in Carlo Ancelotti? Kakšna je lestvica? Zakaj vsaka točka šteje?