Prvakom tri točke v Novi Gorici, slavljenec Maribor v Kopru

Branilci naslova državnih prvakov v 1. SNL iz Celja so z 2:0 premagali domačo Gorico in se s peto zmago na šestem mestu izenačili z Domžalami. Strelca za ekiposta bila(11. minuta; peti zadetek v sezoni) in(50). Goričani ostajajo na dnu lestvice.Olimpija bo ob 17.15 gostila Tabor Sežano, vodilni Maribor, ki danes praznuje 60. obletnico, pa zvečer čaka težko gostovanje v Kopru. Jutri bo še tekma med Muro in Domžalami.Gorica - Celje 0:2 (0:1)15.00 Aluminij - Bravo17.15 Olimpija - CB24 Tabor Sežana20.15 Koper - Maribor16.00 Mura - Domžale