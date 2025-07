Prvoligaška brezdomca mečeta senco na uvod v nogometno prvenstvo

V nadaljevanju:

Prvoligaški nogometni ples je pet pred dvanajsto doživel pretres, današnja otvoritev sezone med Radomljami in Aluminijem (20.15) pa črno piko še pred prvim sodniškim žvižgom. V Domžalah so s hipno, nenapovedano odločitvijo o zaprtju glavne tribune v težave spravili dva prvoligaša in razgalili težave z infrastrukturo, ki ostajajo glavna težava slovenskega nogometa. Pred začetkom sezone ni vse črno, daleč od tega. Rekordne številke sezone 2024/25 z več kot tremi milijoni gledalcev potrjujejo, da zanimanje za nogomet tudi na domačih zelenicah raste.

- kaj se dogaja v Domžalah, kakšne rešitve so možne

- zakaj je prišlo do zapleta

- kako kaže z drugimi štadioni po Sloveniji

- zakaj ni več bonusov za evropske klube in koliko denarja prejme vsak prvoligaš