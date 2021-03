Prvi strelec lige zrušil trdnjavo v Kidričevem

Aluminij : Koper 0:1 (0:1) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Praprotnik, Kordež.

Strelec: 0:1 Mulahusejnović (45.).

Aluminij: Janžekovič, Azemović (od 67. Krajnc), Petek, Ploj (od 76. Krefl), Pantalon, Bolha, G. Pečnik (od 76. Jakšić), Prša (od 67. Marinšek), Mujan, Kim, Jauk (od 67. Flakus Bosilj).

Koper: Vargić, Rajčević, Žužek, Cerovec, Mišić, Caimacov (od 88. Krajinović), Pejić (od 88. Viler), Guberac (od 76. Knežević), Dodlek, Barišić (od 66. Stevanović), Mulahusejnović (od 66. Spinelli).

Rumeni kartoni: Bolha, Marinšek; Guberac, Cerovec, Stevanović

​Izidi 24. kola



sobota, 27. februar:

Celje - CB24 Tabor Sežana 0:3 (0:1)

Maribor - Olimpija 1:1 (1:1)



nedelja, 28. februar:

Bravo - Mura 0:1 (0:0)

Domžale - Gorica 1:0 (0:0)



ponedeljek, 1. marec:

Aluminij - Koper 0:1 (0:1)

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši Aluminija iz Kidričevega so v zadnji tekmi 24. kola Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Kopru z 0:1 (0:1). Edini strelec je bil ob koncu prvega polčasaAluminij, ki v spomladanskem delu na uvodnih tekmah na domačem igrišču še ni izgubil, je Koprčane pričakal brez kaznovanihin. Kljub temu so domači bili večinoma enakovreden tekmec gostom s Primorske, ki pa so bili pri zaključkih konkretnejši in ob koncu prvega polčasa prišli do odločilnega gola za drugo zaporedno zmago. Z njo se je Koper točkovno izenačil s četrtouvrščenimi Domžalami, Aluminij pa ostaja predzadnji.Prvi polčas je minil v enakovredni predstavi, v kateri je najprej zagrozils strelom z glavo v šesti minuti, a je bil nenatančen. V 11. minuti je bilo bolj vroče pred domačimi vrati, ko je najprejsprožil z glavo,je dobro posredoval in žogo odbil, nato pa jo jeposlal v vratnico.Naslednja priložnost je sledila v 26. minuti, ko jepovsem neoviran pred koprskimi vrati žogo poslal čez gol, enajst minut pozneje jeprav tako prišel do strela z glavo, a Ivan Vargić ni imel veliko težav, tako kot ne po streluv 44. minuti.So pa Primorci tik pred odhodom na glavni odmor povedli, ko je Barišić podal z leve strani pred vrata, kjer je Nardin Mulahusejnović s prsmi žogo preusmeril v mrežo za svoj deseti zadetek sezone. S tem je spet sam na vrhu lestvice strelcev.V uvodu drugega dela je bilo malce bolj vroče po enkrat v vsakem kazenskem prostoru, domačim je izenačenje preprečil eden gostujočih nogometašev, ko je žogo zbil z golove črte. V 52. minuti je pri Koprčanih z leve strani premalo natančno meril Barišić, v 68. minuti pa je bilmalce prekratek pred Janžekovičem.V 80. minuti so imeli domači priložnost s prostega strela z roba kazenskega prostora, ani uspelo ogroziti vratarja Kopra. Na drugi strani je v 85. minutisprožil s slabih 20 metrov in zadel vratnico. Že v sodniškem dodatku je Spinelli zatresel še prečko domačega gola.Aluminij bo v 25. krogu v soboto gostoval v Murski Soboti, Koper pa bo gostil Domžale.