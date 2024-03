Prvoligaški derbi v Kopru

V prostorih Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju so opravili žreb četrtfinalnih parov slovenskega pokala za sezono 2023/24. Najbolj zanimivo bo na Obali, kjer se bosta merila prvoligaša Koper in Mura. To bo tudi edini povsem prvoligaški četrtfinalni obračun.

Koprčane, ki so v osmini finala s 4:2 izločili ljubljansko Olimpijo, v četrtfinalu čaka nov prvoligaš. Na Bonifiko prihaja Mura, ki je v prejšnjem krogu s 3:0 odpravila Čardo Martjance.

Drugoligaška Gorica bo doma gostila trenutno zadnjeuvrščeno zasedbo Prve lige Telemach Kalcer Radomlje, ki je v osmini finala nekoliko presenetljivo premagala Maribor z 2:1. Medtem bo predzadnja ekipa prve lige, Rogaška, gostovala pri še enem drugoligašu Triglav Kranju.

Zadnji četrtfinalni par je povsem drugoligaško obarvan. Ilirija 1911 bo gostila trenutno drugouvrščeno ekipo druge lige, Beltince.

Tekme četrtfinala so predvidene v sredo, 3. aprila.

Pokal Pivovarna Union, četrtfinale:

Koper – Mura

Gorica – Kalcer Radomlje

Triglav Kranj – Rogaška

Ilirija 1911 – Beltinci Klima Tratnjek