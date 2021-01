PSG brez Pochettina do tesne zmage v Angersu, spodrsljaj Marseilla

Nimes iz Marseilla s polnim izkupičkom

Sobotni spored 20. kola francoskega prvenstva je prinesel tesno zmago aktualnega prvaka PSG-ja na gostovanju v Angersu (1:0) in presenetljivo zmago Nimesa nad Marseillom z 2:1.Parižani so na gostovanju pri Angersu igrali brez svojega trenerja, ki se je okužil z novim koronavirusom, ob njegovi odsotnosti pa sta moštvo vodila pomočnikainFavorizirani gostje niso navdušili z igro. V prvi uri igre je imel najlepši priložnosti, ki je v 48. minuti z leve strani zadel stransko mrežo, v 55. minuti pa prav tako z leve strani nenatančno meril v daljši kot.Tudi domačini niso bili nenevarni. V 52. minuti jestreljal z glavo, a je njegov poskus ustavilOdločilni trenutek se je zgodil v 70. minuti.je z desne strani podal pred gol, kjer je domača obramba žogo odbila le do daljše vratnice, tam pa je močno sprožilin zadel v bližnji kot.PSG je z minimalno zmago na vrhu lestvice začasno prehitel Lyon. Ta bo v nedeljo gostil Metz.Za veliko presenečenje je poskrbel Nimes, ki je na gostovanju v Marseillu osvojil vse tri točke (2:1).V prvem polčasu ni bilo golov. Najlepšo priložnost za vodstvo so imeli domači, pri katerih jev 35. minuti zapravil najstrožjo kazen.Gostje so drugi polčas začeli odlično in v prvih 13 minutah dosegli dva gola, pri obeh pa sta imela osrednji vlogiin. Nimes je akcijo za prvi gol izvedel v 55. minuti, ko je Alakouch z desne močno sprožil proti vratom, Elasson pa je podstavil nogo, tako da je žoga spremenila smer in presenetila vratarjaZgolj tri minute kasneje je Alakouch stekel na globinsko podajo in z desne strani žogo dvignil prek vratarja, na oddaljeni vratnici pa jo je v gol potisnil Eliasson.Marseille je izid znižal v 85. minuti prek, kar pa je bil na koncu le častni zadetek.