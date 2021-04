PSG proti Bayernu brez Marquinhosa

Francoski nogometni velikan Pariz Saint-Germain je danes potrdil, da bo moral brazilski osrednji branilec Marquinhos počivati dva tedna zaradi poškodbe prepone. To pomeni, da bo izpustil tudi današnji četrtfinalni dvoboj lige prvakov proti Bayernu iz Münchna (21.00).



Šestindvajsetletnik se je prejšnji teden poškodoval le nekaj minut po tem, ko je dosegel drugi zadetek na prvi tekmi proti Bavarcem (3:2). Klub je v zadnjih dneh čakal z odločitvijo glede današnje revanše, na koncu pa sporočil, da bo Brazilec nekaj naslednjih nastopov.



Poleg Marquinhosa so na seznamu poškodovanih tudi Mauro Icardi ter bočna branilca Layvin Kurzawa in Juan Bernat. Vprašljiva sta še Marco Verrati in Alessandro Florenzi. Pri Bayernu bodo manjkali Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Douglas Costa, Niklas Süle in Corentin Tolisso.

