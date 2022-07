Radomljani do novih treh točk v Novi Gorici

Nogometaši Kalcerja Radomelj so uspešno nastopili tudi v 3. kolu lige Prve lige Telemach, saj so v gosteh premagali Gorico z 1:0 (1:0) in vsaj začasno prevzeli vodstvo na lestvici s sedmimi točkami.

Radomljani, ki so na prejšnjih devetih soočenjih z Gorico iztržili le eno zmago ob dveh remijih, so tokrat v športnem parku v Novi Gorici igrali kot favoriti, saj dobro začeli sezono z zmago v Mariboru in remiju proti Celju. Ne posebej razburljivo predstavo, v kateri se je zdelo, da so imeli večino časa gosti dogajanje pod nadzorom, je odločil gol sredi prvega polčasa. To pomeni, da so mlinarji vsaj začasno skočili na sam vrh lestvice, Gorica pa je pri zmagi in dveh porazih.

V uvodnih minutah sta obe ekipi pokazali dokaj živahno tekmo z dogajanjem na eni in drugi polovici, a gledalci niso videli pravih nevarnih strelov. Na trenutke so bili celo podjetnejši domači varovanci Mirana Srebrniča, slednji pa je moral tik pred tekmo iz začetne postave poklicati Etiena Velikonjo, ki ga je zamenjal Luka Vekić. Odločitev je padla v 25. minuti, ko je domači vratar Uroš Likar uspešno posredoval, a odbil žogo le do nog Nedima Hadžića, ki je iz bližine žogo poslal v mrežo za svoj prvenec v slovenski ligi.

1. SNL, 3. kolo

Petek

Gorica : Kalcer Radomlje 0:1 (Hadžić 25.)

Sobota

20.15 Domžale – CB24 Tabor Sežana

Nedelja

17.30 Olimpija – Bravo

20.15 Celje – Mura

20.15 Koper – Maribor