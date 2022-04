Radomljani potrdili obstanek v ligi

Nogometaši Kalcerja Radomelj so v 33. kolu Prve lige Telemach premagali CB24 Tabor Sežano z 2:1 (1:0). V obračunu ekip z dna lestvice so nogometaši iz Sežane lovili rešilne točke, zmaga bi jih še približala današnjim tekmecem na -4, ob porazu pa bi bila razlika med moštvoma deset točk, kar bi pomenilo tudi matematično potrditev rešilnega osmega mesta za Radomlje. Na koncu so si gostje zanje srečen razplet priigrali prav v zadnjem napadu na tekmi.

Za vodstvo gostov je napako v 13. minuti storil domači vratar Jan Koprivc. Pri izbijanju žoge jo je namreč podal neposredno na nogo Tomislavu Mrkonjiću, ta pa je to izrabil, vratarja spretno preigral in iz bližine nato zadel za 1:0. V 59. minuti so igralci iz Sežane izenačili, oo kotu je podajo nekaj metrov od vrat sprejel Til Mavretič ter žogo spretno s peto preusmeril proti vratom, tako da je presenetila gostujoče branilce in tudi vratarja Tima Velića in končala v mreži. Ko je že kazalo, da bo ostalo pri 1:1, pa so domači, ki so vse stavili v napad, v 90. minuti izgubili žogo, v nasprotni napad je povsem osamljen pobegnil Gedeon Guzina in matiral Koprivca za 2:1.

Izidi 33. kola:

petek:

Celje - Mura 1:3 (1:0)

sobota:

CB24 Tabor Sežana : Kalcer Radomlje 1:2 (0:1)

20.15 Maribor - Koper

nedelja:

17.30 Domžale - Aluminij

20.15 Olimpija - Bravo