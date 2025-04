Radomljanom točke za miren spanec

Nogometaši Radomelj so se na zadnji tekmi 30. kola domačega nogometnega prvenstva z zmago proti Domžalam kot gostje (1:2; Vokić 79., 85.; Burić 90.+3) bržčas dokončno rešili boja za obstanek, saj imajo po tej deveti zmagi šest kol pred koncem devet točk naskoka pred Nafto in današnjim tekmecem, ki zasedata zadnji mesti. Lendavčani so sicer odigrali tekmo manj od Domžalčanov.

Slednji so tik pred tekmo ostali brez Reneja Rantuše Lamprehta, ki je staknil poškodbo na ogrevanju, tudi prvi vratar Lovro Štubljar pa je moral izpustiti lokalni dvoboj zaradi zastrupitve s hrano. Domačini na tej tekmi, tudi Radomljani namreč domače tekme igrajo na istem stadionu, so bolje začeli dvoboj in si priigrali številne lepe priložnosti.

Dogajanje v Domžalah se je po živahnih dvajsetih minutah vnato malce umirilo, drugi polčas pa se je takoj začel z lepo priložnostjo za Radomlje. Po predložku Nina Vukasovića je bil povsem sam v kazenskem prostoru Nino Kukovec, a mu je strel ubranil Rok Vodišek.

Radomljani so še naprej pritiskali, nizali lepe akcije, a v 72. minuti so gostitelji zapravili izjemno priložnost, ko je Nick Perc z nekaj metrov zgrešil prazno mrežo, potem ko je žoga že pred tem preletela vratarja Radomelj.

Po kaosu v domžalskem kazenskem prostoru pa so varovanci Darjana Slavica v 79. minuti povedli. Žoga se je večkrat odbijala od nog tako Radomljanov kot Domžalčanov, na koncu pa je našla pot do Dejana Vokića za vodilni gol. In ta igralec, ki je vstopil na zelenico vstopil v 76. minuti, je nato potrdil zmagovalca. Najprej je Matej Malenšek močno sprožil, a je Rok Vodišek strel obranil, na pravem mestu pa je bil Vokić in dosegel drugi gol na tekmi.

Domžalčani so v sodnikovem dodatku še znižali, potem ko je z nekaj sreče do žoge prišel še en rezervist Nikola Burić.

Domžalčani bodo naslednjo tekmo odigrali v soboto v gosteh proti Olimpiji, medtem ko bo Kalcer Radomlje na velikonočni ponedeljek gostil Celje.