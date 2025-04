Prvo dejanje v Prekmurju, zadnji v ogenj Mariborčani

Slovensko nogometno prvenstvo se preveša v sklepno obdobje, do konca je le še devet kol od 36. Tudi 28. kolo prinaša več derbijev. Dve tekmi bodo igrali že danes, in sicer tradicionalni prekmurski derbi med Nafto in Muro v Lendavi (17.30), zatem še večerno tekmo na Obali, ko se bosta pomerila Koper in Kalcer Radomlje.

Težko je oceniti, kdo močneje potrebuje nove točke, gotovo pa so nogometaši Kopra dobili zalet s prihodom novega trenerja Slaviše Stojanovića, zato upravičeno merijo na poln plen, s katerim bi dodatno zaostrili boj za najvišje položaje na lestvici 1. SNL. Tudi Lendavčani bi z morebitno zmago zadnjeuvrščenim Domžalam vsaj začasno pobegnili za velikih pet točk.

Zadnje dejanje v Domžalah

Tudi nedelja prinaša tri izjemno zanimive nogometne tekme, spopad nekdanjih rivalov Primorja in Olimpije ter dva dvoboja med kluboma iz Ljubljanske kotline in Štajerske. V Spodnji Šiški se bosta popoldne pomerila Bravo in vse bolj razigrani Celjani, ob Kamniški Bistrici pa v večernem terminu še Domžalčani in Mariborčani; slednji v boju za nekaj več ne bodo imeli pravice do spodrsljaja. Prvi nedeljski termin pripada merjenju moči v Ajdovščini.