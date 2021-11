Radomlje prekinile celjski niz uspehov

Nogometaši Radomelj so v tekmi 16. kroga prve lige Telemach premagali Celje s 3:2 (1:0; Guzina 21., Šarić 48., 80.; Sokler 68.; Ihbeisheh 74.).

Celjani so današnjo uvodno tekmo 16. kroga začeli s petega izhodišča, Radomljani pa s predzadnjega. Na koncu so po razburljivi tekmi slavili domači in sploh prvič doslej premagali Celjane ter se po točkah izenačili z Domžalčani in Taborom Sežano.

V tej sezoni sta se ekipi pomerili že dvakrat, obakrat so imeli več uspeha Celjani. Tudi tokrat so bili od začetka bolj odločni, toda Radomljani so se nato prebudili in povedli iz prve nevarne akcije. Sodniki so gol sicer potrdili šele po dolgem ogledu sistema Var. Nadaljevanje je najprej postreglo s povišanjem vodstva domačih, ko je v 48. minuti Šarić ostal povsem sam na levi strani in nato s kakšnih sedmih metrov tudi zadel. A dva gola zaostanka sta Celjane le spodbudila k napadalnejši igri. In ti so nato izenačili. Najprej so zadeli za priključek, v 74. minuti pa je Ivan Božić izvajal kot, do strela z glavo je prišel Medved, a Jaka Ihbeisheh in Šugić sta po nesporazumu, ko se je prvi sklonil pred svojim vratarjem, žoga pa ga je še zadela v hrbet, botrovala izenačenju tekmecev.

Toda to še ni bilo zadnje dejanje tekme. Celjani so sicer iskali zmagoviti zadetek, vendar so bili Radomljani tisti, ki so na koncu pobrali vse. Veliko zaslug za zmago ima Luka Guček z lepim prodorom po desni, po njegovi podaji pred gol žoge Raduha in branilec David Zec nista znala ustaviti, prišla pa je do Šarića, ki je bil na petih metrih sam in je zatresel mrežo za končnih 3:2.

V naslednjem krogu bodo Celjani spet gostovali v Domžalah, saj jih 20. novembra čaka še tekma z Domžalami; Radomljani bodo dan pozneje igrali v Kopru.