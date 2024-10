Razmočeni Argentinci do točke; Messi: To so grde tekme

Argentinci so po prvem neodločenem izidu še naprej na vrhu lestvice južnoameriških kvalifikacij. Z 19 točkami imajo tri več od tokrat poražene Kolumbije in štiri več od Urugvaja, ki ga dvoboj 9. kroga še čaka.

Svetovne prvake je v vodstvo popeljal Nicolas Otamendi v 13. minuti dvoboja na razmočenem igrišču v Maturinu, nato pa je v 65. minuti izenačil Salomon Rondon.

»Bilo je zelo težko, obenem pa so zaradi stoječe vode to zelo grde tekme,« je po dvoboju dejal argentinski kapetan Lionel Messi. »Nismo sestavili niti dveh podaj. V drugem polčasu nam je to malce uspevalo po desni strani, ampak na takem igrišču je težko igrati,« je, kot ga citira ESPN, dodal 37-letni zvezdnik Interja iz Miamija, ki se je po poškodbi v septembrskem ciklu vrnil v izbrano vrsto.

Močno deževje v Maturinu je sprva povzročilo krajšo prestavitev dvoboja, igralci pa so se kasneje vrnili na razmočeno zelenico. »Pripraviti smo se morali na drugačno tekmo, kot smo pričakovali. Borili smo se, a nismo tvegali. Igrali smo, kot smo pač lahko ob vsej tej vodi,« je še dodal Messi, ki je odigral 187. tekmo za reprezentanco, prvo po juliju.

Brazilci so za razliko od svojih velikih tekmecev vknjižili vse tri točke. To jim je uspelo na gostovanju pri skromni čilski reprezentanci, junak pa je bil Luiz Henrique z zadetkom tik pred iztekom 90 minut.

Napadalec Botafoga je bil natančen v 89. minuti in dokončal preobrat selecaa. Eduardo Vargas je za domače zadel že v drugi minuti, Igor da Cruz, še en nogometaš Botafoga, pa je tik pred polčasom izenačil.

Brazilci, ki v tem ciklu igrajo brez poškodovanega Viniciusa Juniorja, so na lestvici po četrti zmagi skočili na četrto mesto in imajo šest točk manj od vodilne Argentine.

Luiz Henrique je bil brazilski junak. FOTO: Javier Torres/AFP

Drugouvrščeni Kolumbijci so izgubili pri Boliviji z 0:1, čeprav so imeli od 21. minute na zelenici igralca več. Takrat je bil zaradi grobosti izključen Hector Cuellar. Toda domačinov to ni zmedlo, v 58. minuti so po golu Miguelita povedli in zadržali nalete gostov do konca dvoboja.

Ekvador in Paragvaj sta se v Quitu razšla brez golov, čeprav so domači prevladovali (14:3 v strelih na gol) s kar 74-odstotno posestjo žoge. Vseeno so ostali brez treh točk in so po kazni krovne zveze in odvzemu treh točk na sredini lestvice.

Peru in Urugvaj se bosta pomerila v noči na soboto, naslednji teden pa bodo v 10. krogu tekme Kolumbija – Čile, Paragvaj – Venezuela, Urugvaj – Ekvador, Argentina – Bolivija in Brazilija – Peru.

Izidi 9. kroga:

Ekvador – Paragvaj 0:0

Venezuela – Argentina 1:1 (0:1)

Bolivija – Kolumbija 1:0 (0:0)

Čile – Brazilija 1:2 (1:1)

Peru – Urugvaj (sobota, 3.30)