Razočaran nad Argentinci: To je bil njihov zadnji naslov, tako se ne zmaguje

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović, ki v tej sezoni zaradi poškodbe še vedno čaka na prvo tekmo v dresu italijanskega prvaka AC Milana, je v intervjuju za radio France Inter okrcal člane argentinske reprezentance, ki so vse prej kot športno proslavili zmago nad Francijo v lanskem finalu svetovnega prvenstva.

»Lionel Messi velja za najboljšega v zgodovini in večno se ga bodo spominjali po tem naslovu, kar pa se tiče ostalih ... Kot profesionalec ne morem spoštovati ljudi, ki se tako obnašajo,« je bil neposreden Ibrahimović in pribil: »Enkrat so zmagali, a ne bo jim več uspelo. Tako se namreč ne zmaguje.«

Vratar argentinske reprezentance Emiliano Martinez je že na podelitvi priznanj po koncu finalne tekme SP 2022 pokazal, da zmage ni sposoben proslavljati najbolj športno. FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP

Francoski nogomet popeljal na svetovno raven

O tragičnem junaku finala, Francozu Kylianu Mbappeju, ki je dosegel tri gole v rednem delu tekme oziroma podaljšku in uspešno izvedel tudi enajstmetrovko v »loteriji«, pa je povedal: »Rad imam Francijo, tam sem preživel štiri leta in francoski nogomet popeljal na svetovno raven. To ni aroganca, to je zaupanje v lastne sposobnosti. Mbappe? Zanj me ne skrbi, gotovo bo še osvojil kakšen naslov svetovnega prvaka, toda v Katarju sem bil prepričan, da bo zmagala Argentina.«

Enainštiridesetletni Ibrahimović se v zadnjih mesecih sicer ukvarja (tudi) s promocijo najnovejšega filma o stripovskih junakih Asterixu in Obelixu, v katerem igra nasilnega rimskega legionarja Caiusa Antivirusa.

»Zame je to velika stvar. Privrženci nogometa me že dolgo poznajo, a to je drug svet. Da bi postal igralec? Nikoli ne veš, a to področje me zelo zanima! Me pa pred kamero ni prav nič strah,« je še povedal Ibrahimović.