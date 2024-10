Ferguson ne bo več ambasador rdečih vragov

Sloviti nekdanji nogometni strateg Alex Ferguson bo ob koncu sezone zapustil vlogo ambasadorja pri Manchester Unitedu. Gre za del varčevalnih ukrepov angleškega velikana, ki je v finančnih težavah. Ferguson ambasadorske vloge ni opravljal zastonj, njegova letna plača naj bi znašala 2,6 milijona evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekdanji trener Uniteda, ki bo konec leta dopolnil 83 let, je v skoraj 27 letih na Old Traffordu osvojil 13 naslovov premier league. Med največjimi trofejami karizmatičnega Škota sta tudi dve najbolj čislani lovoriki v evropskem klubskem nogometu, ko je rdeče vrage v letih 1999 in 2008 popeljal do dveh naslovov v ligi prvakov.

The Athletic je poročal, da je bila odločitev sprejeta sporazumno, Ferguson bo po koncu sezone odstopil kot globalni ambasador kluba. Ferguson, ki je reden obiskovalec tekem, odkar se je leta 2013 upokojil kot trener, pa bo ostal neizvršni direktor upravnega odbora.

Gre za del širše finančne sanacije pri klubu, ki vključuje zmanjševanje stroškov, pod vodstvom korporacije Ineos, odgovorne za nogometne operacije v klubu. Ustanovitelj Ineosa Jim Ratcliffe je v začetku leta postal lastnik manjšinskega deleža.

Prejšnji mesec je United zabeležil izgubo v višini 133,7 milijona evrov v finančnem letu, ki se je končalo 30. junija. Gre za peto zaporedno leto izgube Uniteda.

V taboru rdečih vragov so sprožili številne varčevalne ukrepe, vključno z zmanjševanjem števila zaposlenih, tako so že ukinili približno 250 delovnih mest.