Rdeči stroj že v prvi prestavi prižgal rdeči alarm v Barceloni

Na štadionu Camp Nou se je zgodilo nekaj, česar ne pomnijo niti najstarejši navijači Barcelone. Navijači, večina je bila članov kluba in lastnikov sezonskih vstopnic, so povsem apatično spremljali zadnje minute tekme in se bolj kot z dogajanjem na zelenici zabavali z žogami, ki so na tribune priletele po strelih nogometašev. Vse to je dokaz, da so se v Katalonci znašli v hudih škripcih, medtem pa pri Bayernu že odkrito pogledujejo proti boju za vse lovorike.