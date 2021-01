Rdeči vragi z Emiratesa odnesli točko

Martin Odegaard je dočakal prvi nastop za Topničarje. FOTO: Shaun Botterill/AFP



Jesus v polno za tri točke Cityja

Vodilni City je z golom Gabriela Jesusa premagal Sheffield United. FOTO: Michael Regan/Reuters



Newcastle zmagal prvič v letu

Angleško prvenstvo, sobotni rezultati 21. kola

V 21. kolu angleškega prvenstva se je derbi med Arsenalom in Manchester Unitedom končal brez golov. Delitev točk je osrečila vodilni Manchester City, ki je z zmago nad Sheffield Unitedom še bolj utrdil svoj položaj.Rdeči vragi iz Manchestra vse bolj izgubljajo stik s svojimi mestnimi tekmeci. Potem ko so v preteklem kolu presenetljivo izgubili proti zadnjemu Sheffield Unitedu, so tokrat oddali točki tudi na Emiratesu.V prvem polčasu so več pokazali gostje. Ti so v 20. minuti zapretili prek, a je njegov natančen poskus s skrajnimi močmi ustavil. Štirinajst minut kasneje je v protinapadu streljal, a bil premalo natančen.Pred vrati Arsenala je bilo znova nevarno v 59. minuti, takrat pa izkušenini izkoristil podaje Freda in je žogo poslal za las mimo gola.Klubu iz Manchestra bi se to skoraj maščevalo v 66. minuti. Topničarji so imeli na voljo prosti strel inje natančno sprožil prek živega zidu, čuvaj mrežese ni premaknil, žoga pa se je od prečke odbila v polje.Zadnja priložnost je pripadla gostom, znova je bil v središču pozornosti Edinson Cavani, a je tudi tokrat iz bližine streljal mimo vrat.V zaključku tekme je pri Arsenalu debitiral 22-letni Norvežan, ki bo do konca sezone igral kot posojen nogometaš madridskega Reala. Tokrat v enajstih minutah ni imel dovolj časa, da bi opozoril nase.Vodilni Manchester City je izkoristil spodrsljaj svojega prvega zasledovalca in zmagal pri Sheffield Unitedu z 1:0.Strategje pošteno premešal svojo postavo, na klopi je pustilinSinjemodri so edini gol dosegli v 9. minuti, ko je po podajiiz bližine zadelNa prvi tekmi dneva je Newcastle z 2:0 presenetil Everton.Srake so si s tem rezultatom pošteno oddahnile, saj so prekinile niz 11 prvenstvenih tekem brez zmage, to pa je bil šele njihov prvi uspeh v tem koledarskem letu.Za gostujočo zmago je dvakrat zadelEverton – Newcastle 0:2 (Wilson 73., 93.)Crystal Palace – Wolverhampton 1:0 (Eze 60.)Manchester City – Sheffield United 1:0 (Jesus 9.)Arsenal – Manchester United 0:0West Bromwich Albion – Fulham 2:2 (Bartley 47., Pereira 66.; Reid 10., Cavaleiro 77.)Southampton – Aston Villa (21)