Real, Barcelona in Juventus še naprej branijo propadli projekt

Aleksander Čeferin je zadovoljen po uspešno opravljenem delu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Trojico bodo obravnavali disciplinski organi

Real Madrid, Barcelona in Juventus še naprej branijo propadli projekt nogometne superlige po pristanku devetih klubov, da plačajo Evropski nogometni zvezi UEFA kazen. V skupni izjavi so vsi trije klubi še enkrat zatrdili, da njihov načrt pomeni rešitev ter da so pritiski Mednarodne nogometne zveze FIFA in UEFA nedopustni.»Z namero, da najdemo rešitev za trenutno nevzdržno stanje v nogometni industriji, je 12 nogometnih klubov predlagalo reformo, da bi bil naš šport privlačnejši in bi mu omogočili dolgoročno preživetje. Klubi so v ta namen 18. aprila sporočili, da so pripravljeni ustanoviti superligo,« so zapisali. Fifi in Uefi očitajo, da z njimi nista komunicirali, ampak nanje izvajata »nesprejemljiv izjemen pritisk«.»Spoštujemo sedanje nogometne strukture in okvire delovanja. Klubi, ustanovitelji superlige, so se izrecno strinjali, da bo tekmovanje potekalo le, če bi UEFA in /ali FIFA priznali takšno rešitev ali če bo v skladu z veljavnimi pogoji in predpisi in bi šlo za tekmovanje, ki je primerno za kontinuiteto sodelujočih klubov ter njihova nacionalna tekmovanja,« so zapisali in Fifi ter Uefi očitali, da sprejema prehitre in neustrezne rešitve problema, ki je v fazi odločanja tudi na sodiščih.Pismo je odgovor na sporazum, ki ga je v petek predstavila UEFA. Sporazum za ponovno vključitev je podpisalo devet od 12 klubov, ki so bili udeleženi v snovanju superlige. To so Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan in Inter Milano.Juventus, Real Madrid in Barcelono bodo v nadaljevanju obravnavali Uefini disciplinski organi.Klubi, ki so podpisali sporazum, so se zavezali nastopom v nacionalnih prvenstvih in Uefinih tekmovanjih, in priznavajo, da je bil projekt superlige napaka, za kar so se opravičili navijačem, nacionalnim zvezam, ligam, evropskim klubom in Uefi.Klubi bodo ob pet odstotkov prihodkov, ki bi jih dobili od ene sezone Uefinih tekmovanj, ta delež pa bo krovna zveza razdelila drugam. Obenem bodo z drugimi klubi podarili skupno 15 milijonov evrov za dobrobit nogometa otrok in mladine v lokalnih skupnostih po Evropi.