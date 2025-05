Real Madrid že osredotočen na clasico z Barcelono

V španskem prvenstvu se vendarle obeta dramatična končnica sezone 2024/25. Real Madrid je v 34. kolu la lige na štadionu Santiago Bernabeu s 3:2 premagal Celto in ohranil štiri točke zaostanka za vodilno Barcelono. Tekma je bila polna zasukov: Madridčani so vodili že s 3:0, nato so gostje v zaključku zadeli dvakrat in zagotovili napeto končnico.

Real reševal Courtois, na sceni tudi Güler

Ključna igralca Reala sta bila Arda Güler in Kylian Mbappe. Mladi turški vezist je v 33. minuti z izjemnim strelom zadel gol za vodstvo, nato pa v 39. minuti podal Mbappeju za drugi gol. Francoz je v 48. minuti dosegel še svoj drugi gol na tekmi, skupno že 35. v sezoni, s čimer je izenačil rekord Ivana Zamorana iz sezone 1994/95. Celta se ni vdala; v 69. minuti je zadel Javier Rodríguez, sedem minut kasneje pa še Williot Swedberg. V zaključku tekme je Real reševal vratar Thibaut Courtois z nekaj ključnimi obrambami.

Arda Güler je v zadnjih mesecih postal pomemben člen Ancelottijeve ekipe. Čeprav je bil na začetku sezone pogosto na klopi, je od februarja naprej začel redno nastopati in prispevati k uspehom kluba z goli in asistencami. Njegova učinkovitost je izjemna; v španskem prvenstvu je dosegel šest golov iz šestih strelov na vrata.

Arda Güler je oživel šele v zadnjem obdobju v majici Reala. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

V boju za naslov najboljšega strelca lige (trofeja Pichichi) Mbappe s 24 goli zaostaja za Robertom Lewandowskim, ki jih ima 25. Poljak je kljub poškodbi ohranil prednost, vendar Mbappe s svojo formo ostaja resna grožnja za to, da ga sklati z vrha.

Real Madrid se bo zdaj hitro osredotočil na clasico z Barcelono, ki bo v nedeljo ob 16.15 na štadionu Montjuïc v Kataloniji. Zmaga proti Barceloni bi Madridčanom dala novo upanje v boju za naslov, obraten scenarij bi končal ugibanja o novem španskem prvaku.