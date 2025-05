Real Madrid uradno potrdil slovo Carla Ancelottija

Italijanski nogometni trener Carlo Ancelotti zapušča španski prvoligaški klub Real Madrid, je kraljevi klub potrdil na svoji spletni strani. Na mestu glavnega trenerja bo Ancelottija predvidoma zamenjal Xabi Alonso.

»Real Madrid in Carlo Ancelotti sta dosegla dogovor o koncu sodelovanja. Naš klub bi rad izrazil hvaležnost in spoštovanje do človeka, ki je prava legenda Real Madrida in svetovnega nogometa,« so zapisali pri Realu.

Ancelotti je Real vodil skozi eno najuspešnejših obdobij v 123-letni zgodovini, so še zapisali v taboru belih, saj je osvojil tri evropske pokale, tri klubska svetovna prvenstva, tri evropske superpokale, dva naslova španskega prvaka, dva kraljeva pokala in dva španska superpokala: skupaj 15 naslovov v šestih trenerskih sezonah.

Ancelotti je Real najprej vodil od leta 2013 do 2015, nato pa se je po Bayernu, Evertonu in Napoliju spet vrnil na trenersko klop.

Sobotna tekma zadnjega kroga španskega prvenstva – naslov španskega prvaka je predčasno osvojila katalonska Barcelona – na stadionu Santiago Bernabeu proti Real Sociedadu bo zadnja Ancelottijeva na klopi Reala.