Real Madrid žaluje za eno največjih legend: umrl je Paco Gento

Kot edini nogometaš s šestimi evropskimi naslovi se je poslovil ​Francisco Gento, ki je v svoji domači Španiji veljal za veliko ikono in najboljšega levonogega krilnega napadalca vseh časov, v očeh svetovne javnosti pa ga je (pre)pogosto zasenčil Argentinec in dolgoletni klubski soigralec Alfredo Di Stefano.

Gento je bil po smrti dobrega prijatelja Di Stefana vse do danes tudi častni predsednik madridskega Reala, s katerim je ob boku legendarnega Argentinca nanizal kar pet zmag v evropskem pokalu, predhodniku lige prvakov, kar do danes ni uspelo še nobenemu nogometašu oziroma ekipi.

Nogometaš z vzdevkom »La Galerna del Cantabrico«, kantabrijska burja, je zadnjo sezono pri Realu sklenil leta 1971 s 23 naslovi, šele v nedeljo ga je kot prvi uspel ujeti brazilski branilec Marcelo, ki je z Madridčani v Riadu proslavil superpokalno lovoriko.

»Real Madrid C. F., njegov predsednik in upravni odbor globoko žalujeta ob smrti Francisca Genta, častnega predsednika Real Madrida in eno največjih legend našega kluba ter svetovnega nogometa,« so pri Realu zapisali v sporočilu za javnost. »Real Madrid želi izraziti svoje sožalje njegovi ženi Mari Luiz, njegovima sinovoma Franciscu in Juliu, njegovima vnukinjama Aitani in Candeli ter vsem družinskim članom, prijateljem in tistim, ki so mu bili blizu,« so se v izjavi za javnost odzvali pri Realu, kjer so Gentu na 600 tekmah (182 golov) v 18 sezonah, med drugim, našteli šest evropskih pokalov, 12 državnih naslovov in dve zmagi v španskem pokalu.

»Figura Paca Genta zvesto predstavlja vrednote Real Madrida, bil je in bo ostal referenca za navijače in za svet športa. Navijači Reala in vsi privrženci nogometa se ga bodo vedno spominjali kot eno največjih legend tega športa,« so še dodali Madridčani.