Real Madrid zasluženo, Manchester City skozi šivankino uho

V Manchestru opozorila nase Angleža v obeh majicah

Brazilski napadalec Vinicius Junior je bil prvo ime sinočnjega večera v ligi prvakov. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Četrtfinale lige prvakov:

Nogometaši v ligi prvakov so odigrali prvi tekmi četrtfinala. Manchester City je premagal Borussio Dortmund z 2:1, Real Madrid pa Liverpool s 3:1. Naslednjo sredo, ko bodo igrali povratni tekmi četrtfinala lige prvakov v Liverpoolu in Dortmundu, se obeta navijačem dramatičen večer. Prvo dejanje v Madridu in Manchestru je res pripadlo gostiteljem, toda dvoboja ostajata odprta.Derbi večera je pripadel Realu, ki je bil boljši od Liverpoola po večini nogometnih meril. Osrednja figura večera je bil 20-letni brazilski napadalec; prvi gol mu je omogočildrugega. Postal je drugi najmlajši Realov nogometaš z dvema goloma v ligi prvakov poiz leta 1958!Tudi drugo tekmo večera je zaznamovala mladost: zmagovalca je v 90. minuti odločil 20-letni angleški reprezentantki se ga spomnimo tudi s prijateljske tekme U-21 med Slovenijo selektorjain Anglijo v Mariboru (2:2), v majici Dortmunda pa je zapravil največ priložnosti njegov komaj 17-letni rojakManchester C. : Borussia D. 2:1 (De Bruyne 19., Foden 90.; Reus 84.)Real M. : Liverpool 3:1 (Vinicius Junior 27., 65., Asensio 36.; Salah 51.)sreda (21.00): Bayern – PSG, Porto – Chelsea