Rekordne Ronaldove številke, 49. trojček, 807 golov

Derbi 29. kola angleške nogometne lige med Manchester Unitedom in Tottenhamom je v velikem slogu odločil portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo. Zabil je tri gole pri zmagi s 3:2. Rdeči vragi so se s tremi točkami prebili na želeno četrto mesto, od Arsenala imajo dve točki več, a tudi kar štiri tekme več.

Ronaldo je prvič mreo gostov zatresel v 12. minuti s strelom z razdalje, gosti so izenačili z bele točke, potem ko je Alexa Tellesa po predložku Dejana Kuluševskega žoga zadela v roko. Enajstmetrovko je v 35. minuti uspešno izvedel Harry Kane. Toda Portugalec je hitro odgovoril, tri minute pozneje je izkoristil natančno podajo Jadona Sancha z leve strani in iz neposredne bližine premagal Huga Llorisa.

Tottenham je imel v prvem polčasu več od igre, tudi več strelov, podobno je bilo v drugem, z nevarnejšimi akcijami manj intenzivnem drugem polčasu. V 72. minuti so Londončani še enkrat izenačili, avtogol je dosegel Harry Maguire. A Ronaldo je do konca udaril še enkrat in svoji ekipi zagotovil zmago. Tretji gol je po kotu dosegel z glavo, kar je bil za United šele drugi gol v sezoni podaji iz kota.

Sedemintridesetletni Ronaldo je že 49. v karieri na klubski ravni dosegel trojček, z 807 doseženimi goli pa je prav tako rekorder Fifa.

Mohamed Salah je v Brightonu dosegel 20. ligaški gol v sezoni. V minuli je dosegel 22 golov. FOTO: Tony Obrien/Reuters

Še pred derbijem so do 20. zmage v prvenstvu prišli nogometaši Liverpoola. Z njo so le nadaljevali zmagoviti niz, samo v ligi so zmagali osmič zapovrstjo. Na gostovanju so Brighton premagali z 2:0, strelca golov sta bila Luis Diaz v 19. in Mohamed Salah z bele točke v 61. minuti.

Egipčan je tako še četrtič dosegel mejo 20 golov v sezoni, kar mu daje plus v pogajanjih o novi pogodbi, ki potekajo prav v teh dneh. Salah je po golu tudi zapustil igrišče, njegov trener Jürgen Klopp je po tekmi dejal, da se je poškodoval, o resnosti poškodbe pa ni vedel več.

Liverpool je povedel v 19. minuti, ko je Diaz po podaji Joela Matipa višji tudi od španskega vratarja Roberta Sancheza, ki ga je sicer udaril v prsni koš, tako da se Kolumbijec ni mogel veseliti gola, saj je obležal v bolečinah.

Na obeh straneh je bilo nato nekaj priložnosti, Liverpoolčani so prek Salaha zadeli okvir vrat, vodstvo pa povišali, potem ko je strel Nabyja Keite z roko blokiral Yvesa Bissoume, sodnik pa je dosodil najstrožjo kazen.

Izidi 29. kola –

Brighton : Liverpool 0:2

Brentford : Burnley 2:0

Manchester United : Tottenham 3:2

nedelja

Chelsea – Newcastle

Everton – Wolverhampton

Southampton – Watford

Leeds – Norwich

West Ham – Aston Villa

Arsenal – Leicester

ponedeljek

Crystal Palace – Manchester City