Rezervist šokiral zvezdnike Interja

Nogometaši Interja, polfinalisti lige prvakov, so v boju za naslov italijanskega prvaka prejeli boleč udarec. V Bologni so v 33. kolu z istoimensko ekipo izgubili z 0:1. Ostali so na prvem mestu prvenstvene lestvice, a le po zaslugi razlike med danimi in prejetimi goli, z Napolijem so zdaj poravnani pri 71 točkah.

Ekipa iz Milana se je upravičeno bala gostovanja pri neugodnem tekmecu. Njegovega odpora ni zlomila, še več, izgubila je dragocene tri točke, potem ko jo je ob koncu (v četrti minuti sodnikovega dodatka) šokiral rezervist Riccardo Orsolini. Bologna je z zmago vsaj za nekaj časa napredovala na četrto mesto.

Še vedno pa za tretjeuvrščeno Atalanto zaostaja za štiri točke, saj je tudi moštvo iz Bergama zmagalo. Z 1:0 je na gostovanju dobilo derbi proti Milanu. Edini gol je v 62. minuti dosegel Ederson. Atalanta za vodilnima zaostaja za sedem točk, Milan pa ostaja na devetem mestu brez možnosti za uvrstitev v ligo prvakov.

Empoli in Venezia se borita za obstanek, tokrat sta se merila v medsebojnem obračunu, po katerem pa nihče ni posebej pridobil. Tekma se je namreč končala neodločeno 2:2, domači Empoli je vodil z 1:0, Venezia, pri kateri Domna Črnigoja ni bilo v kadru, pa z 2:1.

Ekipi s 25 točkami ostajata izenačeni na 18. in 19. mestu, pred njima so Lecce s 26, Parma z 28 in Cagliari s 30 točkami.