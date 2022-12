Albert Riera je bil jezen in je sporočil, da želi tri okrepitve

V nadaljevanju preberite:

Derbi vodilnega in prvega zasledovalca v 18. kolu 1. SNL je bil v mrzlem vremenu in zahtevnih igralnih razmerah pred maloštevilčnimi navijači tehnično zahteven, a razburljiv, še bolj bi bil, če bi se lahko soočila oba trenerja. »Izgubili smo dve točki,« je umirjeno ocenil trener Celjanov Roman Pilipčuk. Ko je na novinarski konferenci slišal oceno gostujočega kolega, se je prvič v tem delu sezone ujezil tudi Albert Riera. »Ali tako mislite? Če bi v prvem polčasu zabili tri gole, se o tem ne bi pogovarjali,« se je razhudil Španec, ki ga je iz tira vrgla kazen oziroma spremljanje tekme s tribune. »Upam, da je bilo to zadnjič. Pazil bom, kaj bom govoril. Odslej bom previden. Nisem bil toliko živčen, ampak to ni tako, kot bi bilo, če bi bil ob avt črti in dajal informacije igralcem,« je dejal Riera.