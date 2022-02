Rimski in italijanski sanjski par se ločuje

Med rimsko družbeno elito je bila javna skrivnost, da v zakonu italijanske različice angleškega sanjske para David in Victoria Beckham poka. Govorice so zdaj javne, rimski nogometni bog Francesco Totti in nekdanja televizijska voditeljica in manekenka Ilary Blasi, ki sta na Apeninih veljala za zgled, naj bi bila po 20 letih skupnega življenja in sedemnajstih v zakonu na poti ločitve.

Francesco in Ilari ter njuni trije otroci so na Apeninih veljali za zgled. FOTO: Instagram

Totti, najboljši strelec Rome v zgodovini in svetovni prvak z Italijo leta 2006, se ni skrival pred javnostjo in se je pojavljal v družbi 34-letne lepotice Noemi Bocchi. Najprej je bila poslovna sekretarka zgolj prijateljica, zdaj naj bi bila ločenka in mati dveh otrok tudi srčna izbranka, s katero je bil viden tudi na tekmi med Romo in Genoo na začetku meseca. Totti je o ljubezenskem življenju javno še molčal, ker je želel zaščititi svoje otroke. Z Illary imata tri (na fotografiji): sina Cristiana (roj. 2005) ter hčerki Chanel (2007) in Isabel (2016).

Francesco Totti je bil dve desetletji rimski nogometni bog. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP

Toda včeraj je Totti prekinil molk in se prvič javno oglasil. Resda le preko socialnega omrežja Instagram, ko je v videu zavrnil vse govorice, pri čemer pa niti z besedo ni omenil svoje soproge. Legendarna desetica Rome je zvečer odšel po Ilari in otroke, ki so se vrnili iz Milanu, potem pa so odšli na skupno večerjo, je še razkril 45-letni Rimljan.