Rivaldo: Luis Figo ni verjel, da lahko odide v Real

Ko je leta 2000 Luis Figo prestopil iz Barcelone v Real Madrid in sprožil oblikovanje moštva vesoljcev (»Los Galcticos«) je postal katalonski sovražnik št. 1. Toda slavni Brazilec in v letih do 1997 do 2000 Figov soigralec Rivaldo Vítor Borba Ferreira​ je o kontroverznem prestopu pojasnil nekaj podrobnosti, zaradi katerih velja nekoliko drugače gledati na takrat senzacionalen in nezaslišan prestop.

Zdajšnji Realov predsednik Florentino Perez je v predsedniško bitko za klubski prestol šel z geslom »Tako zmaguje Real«. Navijačem je v primeru izvolitve obljubil prihod Luisa Figa, zdaj svetovalca predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina.

»Nisem prepričan, da je Figo verjel, da lahko odide v Real Madrid. Pravzaprav nihče ni verjel, da se lahko zgodi. Bil je idol. Mislim, da je tudi Perezova zmaga presenetila vse. Z njim je nekaj podpisal, a ni verjel v njegovo zmago, potem je Perez zmagal in je moral izpolniti dogovor,« je razkril dobitnik zlate žoge leta 1999. Figov prestop je bil takrat rekorden, Real je velikemu tekmecu plačal 62 milijonov evrov odškodnine.

»Bil je igralec z osebnostjo, ko je imel žogo v nogah, in mi je velkikmo pomagal,« je Luisa Figa (desno) pohvalil Rivaldo. FOTO: Gustau Nacarino/Reuters

Rivaldo je razumel Figovo odločitev, saj je bil pod podobnim pritiskom, ko je iz Deportiva, kot prvi zvezdnik, odšel v Barcelono. Pri navijačih je takoj postal najbolj osovražena osebnost. Deportivo iz La Corune je bil takrat sicer eden od najboljših klubov v Španiji.

Z možnostjo odhoda v Real se je soočil tudi Rivaldo. Barcelona je leta 2002 za trenerja vrnila Louisa van Gaala, s katerim nista bila na isti valovni dolžini. Svetovni prvak je začel razmišljati o odhodu.

»O tem sem se pogovarjal s predsednikom kluba Joanom Gaspartom. Nenadoma se je pojavil Real Madrid. Toda predsednik je bil odkrit, in mi rekel: 'Za božjo voljo, ne. Edini klub, h kateremu ne moreš iti, je Real',« je povedal Rivaldo in kljub drugačnemu mnenju, ki ga ni odkril, res ni odšel v Madrid.

»Za prostega igralca in brez službe, če se pojavi Real, in čeprav je velik tekmec, se ne izbira. Gre,« je bil Rivaldo 22 let pozneje iskriv. Nato je eden od ključnih igralcev za peti in zadnji naslov svetovnega prvaka Brazilije sprejel vabilo Milana in Carla Ancelottija ter osvojil naslov v ligi prvakov.