Rivaldo: Messi je že pripravil kovčke

Rivaldo Vitor Borba Ferreira je igralskih dneh blestel v dresu brazilske nogometne reprezentance, s katero je leta 2002 osvojil naslov svetovnega prvaka, šest sezon je navduševal navijače Barcelone, z Milanom je bil leta 2003 zmagovalec lige prvakov. Pri 48 letih redno spremlja dogajanje pri Barçi in napoveduje nove velike spremembe.



»Ob polomu proti PSG je Lionel Messi z vso verjetnostjo odigral zadnjo tekmo lige prvakov na štadionu Camp Nou za Katalonce. Njegova prihodnost je prav PSG, saj mu lahko ponudi priložnost, da v jeseni kariere osvoji še nekaj lovorik. Potem ko se Barcelona ni dovolj potrudila, da bi znova privabila Neymarja, in je nagnala Leovega prijatelja Luisa Suareza k neposrednemu tekmecu Atleticu iz Madrida, je že pripravil kovčke,« meni Rivaldo, ki ocenjuje, da je današnja Barcelona daleč od svojih slavnih dni.



»V zdajšnjih razmerah ne more ponuditi Messiju nikakršnih realnih možnosti za vključitev v boj za pomembno lovoriko. Preprosto nima dovolj kakovostnega moštva. Prebral sem kritike na račun trenerja Ronalda Koemana, ker je v torek uvrstil v enajsterico ne dovolj dobro pripravljenega Gerarda Piqueja. Toda koga naj bi poslal v igro? Saj nima boljšega moža. Poglejte medtem PSG. Brez večjih težav je prebrodil odsotnost Neymarja in Angela di Marie. Zato me ne preseneča, da v Barceloni nihče ne verjame v čudežni zasuk v Parizu,« je prepričan Rivaldo.

