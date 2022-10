Po dramatičnem razpletu vsi ploskajo trenerju, ki je prinesel naslov rivalom

Boca Juniors so imeli pred zadnjim kolom točko prednosti pred Racingom, ki je doma gostil River Plate, medtem ko je Boca na domači Bomboneri pričakala Independiente. Vse je bilo pripravljeno za veliko slavje, a že neodločen izid bi v primeru zmage Racinga pomenil, da bi naslov romal v bližnjo Avellanedo.

Belo-sinje modri so imeli vse v svojih rokah, toda v 90. minuti je vratar Franco Armani ubranil enajstmetrovko Jonathanu Galvanu pri izidu 1:1, v enem zadnjih napadov na tekmi pa je Riverju zmago prinesel Miguel Borja. Na Bonboneri se je lahko začelo noro slavje, potem ko je Boca uspela zgolj remizirati (2:2), a vendarle osvojila svoj 35. naslov.

Trener River Plata Marcelo Gallardo, ki je že prej napovedal slovo po osmih letih delovanja v klubu, pa je odšel kot velik gospod.

»Razumem jezo nekaterih navijačev, a v državi, kjer smo sumničavi do vseh stvari, kjer je vse tako nasprotujoče in ozkosrčno, kjer se zdi, da vrednot več ni, imamo mi prek nogometa priložnost zasejati seme spoštovanja in dostojanstva,« je dejal Gallardo.

San Lorenzo slovensko-argentinskega napadalca Andresa Vombergarja je po sinočnjih tekmah ostal na 7. mestu in si je že z zmago v zadnjem kolu nad Aldosivijem (dvakrat je za končnih 3:0 zadel ravno Vombergar) zagotovil nastop v južnoameriškem pokalu, tako imenovani Copi Sudamericani, medtem ko bo Boca branila argentinske barve v najelitnejšem pokalu Libertadores, južnoameriški različici lige prvakov.