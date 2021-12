Robert Lewandowski : Barcelona 27:25

Pri Barceloni še upajo, da bi lahko nocoj izpeljali sanjsko tekmo, premagali Bayern in ob drugem ugodnem izidu v skupini – zmagi kijevskega Dinama v Lizboni proti Benfici – napredovali v osmino finala lige prvakov. Toda številke pri katalonskem nogometnem velikanu niso najboljše le v klubski blagajni, temveč tudi na igrišču.

Barcelona je v zadnjih dveh medsebojnih tekmah prejela kar enajst golov (2:8, 0:3). Bi nocoj lahko bilo drugače? Težko. Številke so neizprosne. Barcelona je v tej sezoni dosegla 25 golov, dva manj kot Robert Lewandowski. V ligi prvakov je Poljak pri devetih golih, Barcelona je dosegla le dva. Skupaj so katalonski nogometaši sprožili le devet strelov proti vratom tekmecev v petih tekmah v skupini. Njen napadalec Memphis Depay niti enega. In še, na vseh osmih jesenskih gostovanjih v tej sezoni je Barcelona dosegla le osem golov.